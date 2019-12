Rectificatie Test Online Fotocentrales

Kwaliteit online fotocentrales loopt sterk uiteen

De kwaliteit van foto's die door online fotocentrales zijn afgedrukt, is niet constant. Ook weet je van tevoren niet wat de kwaliteit van het fotopapier is, terwijl dat sterk uiteen loopt. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek van de Consumentenbond naar dertien online fotocentrales. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in ons tijdschrift de Digitale Consument.



Digitale foto's kunnen tegenwoordig heel eenvoudig worden afgedrukt; de mooiste selecteren en via internet naar een fotocentrale opsturen. De Consumentenbond heeft foto's laten afdrukken bij de centrales van supermarkten, drogisterijen, elektronicazaken en warenhuizen. Bij de afdrukkwaliteit heeft de bond gelet of de foto's scherp zijn, de kleuren goed weergegeven worden en hoe de helderheid en het contrast is.



Uit het onderzoek blijkt dat de afdrukkwaliteit sterk uiteen loopt bij de afzonderlijke winkels. Bij Albert Heijn, Combifoto, Fuji en Mediamarkt verschillen de kleuren bijvoorbeeld per keer dat de foto's worden afgedrukt. Bij Dixons, Kodak en Kruidvat is de kwaliteit wel constant. Bij de overige fotocentrales zijn de afdrukken van redelijk constante kwaliteit.



Met afwijkende formaten van foto's gaan de centrales verschillend om. Als de foto niet op hetzelfde formaat kan worden afgedrukt kan de consument zelf de gewenste uitsnede kiezen of de foto geheel (met witte randen) op een kleiner formaat laten afdrukken. Ook is de papiersoort waar de fotocentrales de foto's op afdrukken niet altijd dezelfde. De Consumentenbond heeft de foto's drie keer weggebracht bij dezelfde centrale en de ene keer worden de foto's afgedrukt op stevig en mooi Kodak- of Agfapapier, de andere keer op slapper en dunner Fuji-papier.



De Consumentenbond verwacht van de fotocentrales dat ze constante afdrukkwaliteit leveren, helder aangeven hoe ze omgaan met afwijkende formaten en dat klanten zelf de papierkwaliteit kunnen kiezen. Tot die tijd kunnen mensen het beste terecht bij de fotocentrale van D-foto's; goede kwaliteit tegen de laagste prijs. De volledige resultaten van het onderzoek staan in de Digitale Consument van juli/augustus 2005.



