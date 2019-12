Bond steunt textielimporteurs en detailhandel in kritiek op EU

Vanaf 1 januari 2005 zijn de Europese invoerquota voor textiel vervallen. Hoewel de inkoopprijs van vezels en textiel daardoor met een derde is gedaald, blijkt dit niet te worden doorberekend aan de consument. Vorige zomer al beloofde de textielbranche dat de kledingprijs door de import uit China met een derde zou dalen. Dat is niet gebeurd. Een verlaging van de prijs van grondstoffen blijkt niet automatisch te leiden tot lagere prijzen in de winkel.

In juni heeft de EU een nieuw akkoord gesloten waarbij China de import van textiel vrijwillig beperkte. Dit gaat lijnrecht in tegen het wereldhandelsverdrag, dat vrije handel nastreeft en consumenten een groter productaanbod tegen een lagere prijs belooft.

Wij begrijpen dat de Chinese textielindustrie een grote concurrent is voor de Europese branche, maar dit zou niet over de rug van de consument moeten gaan. Voor consumenten zit het prijsvoordeel niet in de paar eurocenten per kledingstuk die het kost om een textielarbeidersgezin te voorzien van hun levensbehoefte, scholing en moderne gemakken. Een consument bespaart euro’s door hetzelfde kledingstuk in een andere winkel te kopen.

Ingezonden brief van de Consumentenbond in het Financieel Dagblad van 16 augustus 2005