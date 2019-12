Pas op voor unieke "kroniek" van Stichting Genealogie Nederland

De Stichting Genealogie Nederland biedt een zogenoemd kroniek aan over de ontwikkeling van uw voorgeslacht en familienaam. Het boek wordt aangeprezen met een gelimiteerde voorverkoop en is met ruim 35% korting te bestellen.Deze stichting is al eerder veroordeeld vanwege oplichtingspraktijken. Al in 2004 kwamen kopers van zo'n "kroniek" bedrogen uit. Zij ontvingen niets anders dan zeer algemene en onvolledige informatie die bijna voor elke familienaam hetzelfde bleek.Voor betrouwbare informatie over uw voorgeslacht is de er de site van het Centraal Bureau voor Genealogie (www.cbg.nl) of de Nederlandse Genealogische Vereniging (www.ngv.nl).

Lees ook

De reacties op het forum Signaal