Actie tegen dure schoolboeken

Ouders ergeren zich al jaren aan de hoge kosten voor studie- en schoolboeken. Omdat de markt voor lesmateriaal in handen is van een klein aantal spelers die elk jaar opnieuw verzekerd zijn van een vaste afzet, komt er geen effectieve concurrentie op gang en hebben ouders in feite geen keuze. De bond vindt het onverteerbaar dat met de wettelijk vastgelegde boekenprijzen ieder initiatief om school- en studieboeken goedkoper aan te bieden in de kiem gesmoord wordt. Het is zelfs strafbaar om scholieren meer dan 5% korting op de vaste boekenprijs te geven.

20 procent korting

De Consumentenbond betreurt dan ook het verbod dat Bol.com is opgelegd door het Commissariaat voor de Media op het geven van korting op studieboeken. Het bedrijf bood op zijn website tot 20% korting op studieboeken, maar moet hiermee stoppen omdat dit tegen de regels van de vaste boekenprijs is. Alleen wanneer de macht bij scholen en ouders komt te liggen in plaats van bij uitgevers en distributeurs kan aan dit soort praktijken een eind komen. Samen met deze partijen wil de Consumentenbond daarom de markt gaan openbreken. Vandaag is een uitnodiging gestuurd om op korte termijn met elkaar om tafel te gaan zitten. Ook ouders, scholen leerlingen worden rechtstreeks bij de actie betrokken.