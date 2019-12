BEUC eist einde aan Europees textielprotectionisme

De Commissie heeft op 8 juli 2005 nieuwe quota ingesteld op Chinees textiel. Als gevolg van dit besluit hopen nu miljoenen truien, bloezen en broeken uit China op aan de Europese grens. Zij zullen de winkelschappen niet bereiken. De Commissie heeft aangevoerd dat het erom gaat “de ordelijke ontwikkelingen in de handel” te bewaken en “marktverstoring” te voorkomen. Wij vinden dat de wereld op zijn kop. Europese consumenten betalen al dertig jaar teveel voor textiel door hoge importtarieven en quota. Al die tijd werkten Europa en China toe naar het afbouwen van hun handelsbarrières. Overgangsmaatregelen voor de Europese textielproducenten hadden al lang genomen kunnen worden.

De bond wil dan ook dat de Commissie afziet van steeds weer nieuwe protectionistische maatregelen waarvoor consumenten de prijs betalen. Om te beginnen moet zij haar besluit om nieuwe quota in te stellen herroepen.

Textiel en kleding zijn een basisbehoefte voor consumenten. Eindelijk konden Europese consumenten profiteren van vrije handel. Inkoopprijzen waren al met een derde gezakt. Dat is het meest van belang voor de armste consumenten. Weer wordt er in Europa gekozen voor het voordeel van producenten in plaats van consumenten.

De Europese consumentenorganisaties hebben de Europese Commissie hierop aangesproken. De Consumentenbond heeft er bij staatssecretaris Karien van Gennip op aangedrongen zich hard te maken voor de belangen van consumenten in Europa.

