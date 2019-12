Overleg internetaanbieders van start

De betrokken internetaanbieders zijn de gezamenlijke kabelbedrijven (Vecai, waarbij onder meer UPC, Essent @Home en Casema horen), Xs4all, Versatel, Wanadoo, Planet Internet, HetNet, Speedlinq, Casinternet, Scarlet en Tiscali. In april heeft de Consumentenbond internetaanbieders gevraagd om in overleg te treden over algemene voorwaarden met een onafhankelijke geschillencommissie als doel. Na vooroverleg in de afgelopen maanden is gezamenlijk besloten om in SER-verband over de inhoud van algemene voorwaarden te gaan praten.

