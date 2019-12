Consument gebonden aan kabel en internet

Eisen

De Consumentenbond wil dat per direct wordt vastgelegd dat als aanbieders op de kabel- en internetmarkt iets veranderen in de voorwaarden voor diensten die zijn gebundeld, de klant binnen 30 dagen het contract kan beëindigen. Opzeggen moet dan dus snel kunnen. Nu heeft u die mogelijkheid vaak niet.

Strijd

De strijd om de digitale consument is volop losgebarsten. Kabel- en telecombedrijven duikelen over elkaar heen om de ogenschijnlijk meest aantrekkelijke aanbiedingen aan de consument voor te leggen. Ogenschijnlijk, want vaak zit er een addertje onder het gras. U wordt via deze aanbiedingen ongemerkt ingesloten doordat de bedrijven diensten bieden waarvoor verschillende voorwaarden gelden. Met de eisen aan de minister wil de Consumentenbond hier een einde aan maken.

UPC

Een voorbeeld van dergelijke insluitpraktijken vindt men bij UPC. Wil je internet bij UPC, dan moet je ook je televisieabonnement bij UPC afnemen. Als je echter je televisieabonnement wilt opzeggen omdat UPC de prijzen verhoogt en het zenderaanbod vermindert, dan kun je niet weg omdat je dan geen internet meer hebt, terwijl je daar wel voor moet doorbetalen.

