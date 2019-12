Groepsactie voor problemen met Agis

In dit overleg met Agis is afgesproken dat de bond voor zijn leden gaat bemiddelen in de klachtafhandeling. Agis heeft toegezegd dat deze klachten met voorrang zullen worden afgehandeld en uiteraard houdt de Consumentenbond die afhandeling nauwlettend in de gaten.

Meld u aan

Leden van de Consumentenbond die een probleem hebben (gehad) met Agis, kunnen zich aanmelden als deelnemer aan de actie van de Consumentenbond.

U betaalt een bijdrage van €3 als bijdrage in de kosten die we maken om uw probleem voor te leggen. U krijgt dit bedrag van Agis terug als uw klacht terecht blijkt.

De groepsactie gaat van start op 1 september aanstaande. Vanaf die datum vindt u een formulier op onze website dat u kunt sturen naar Agis@Consumentenbond.nl.