Alle onderzochte frisdranken behoorlijk zuur

In ons onderzoek naar 43 veelverkochte frisdranken (en vergelijkbare dranken zoals vruchtensappen) is gekeken naar de zuurgraad en de hoeveelheid speeksel die nodig is om de drank te neutraliseren. Kortom, naar de gevolgen van het drinken van die frisdranken op het risico op tanderosie: het extra afslijten van het tandglazuur. Want niet alleen suiker - de belangrijkste oorzaak van gaatjes - speelt een grote rol bij tandproblemen. Ook zuren tasten het gebit aan. Hoeveel schade het drinken van frisdrank daadwerkelijk oplevert, hangt overigens sterk af van allerlei omstandigheden.

Frisdrank zonder suiker niet beter tegen tanderosie

Alle 43 onderzochte frisdranken zijn behoorlijk zuur te noemen. Mensen denken vaak dat frisdrank zonder suiker beter is voor je tanden, maar het maakt voor tanderosie dus niet uit of je voor een light-variant kiest of niet. De hoeveelheid speeksel dat nodig is om de drank te neutraliseren verschilt wel. De ene frisdrank scoort wat dit betreft beter dan de andere. Cola scoort verrassend genoeg relatief gunstig. Ook blijkt dat de populaire vruchtensappen, die ook in het onderzoek zijn meegenomen, wel degelijk kwaad kunnen.

