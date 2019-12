Europese zwarte lijst met onveilige luchtvaartmaatschappijen

De Consumentenbond wil dat er direct een eind komt aan de onduidelijkheid over onveilige luchtvaartmaatschappijen. Frankrijk en België gaan een zwarte lijst publiceren met onveilige of riskante maatschappijen.

Omdat Nederland dit tot nu toe niet wil, ontstaat er een volstrekt onduidelijke situatie voor de consument. Deze weet nu niet waar hij op af moet gaan en of de luchtvaartmaatschappijen die de Nederlandse markt bedienen wel veilig zijn. De enige oplossing is een Europese zwarte lijst en meer transparantie over de resultaten van veiligheidscontroles door de luchtvaartautoriteiten van de lidstaten. Zolang dit nog niet is gerealiseerd moet de Nederlandse overheid ook voor ons land met een zwarte lijst komen.

Niet welkom wegens veiligheidsrisico's

De Consumentenbond pleit al anderhalf jaar voor meer transparantie op het gebied van luchtvaartveiligheid. Aanleiding was de ramp met een toestel van Flash Air, dat met Franse vakantiegangers verongelukte in Egypte. Het bleek dat deze maatschappij al geruime tijd niet welkom was in Zwitserland wegens veiligheidsrisico´s.

Volgens de Nederlandse overheid moeten consumenten meer rekening houden met de veiligheid bij hun keuze. Dat kan echter alleen wanneer de informatie hierover beschikbaar en transparant is, bijvoorbeeld door een sterrensysteem gebaseerd op de resultaten van veiligheidscontroles en de maatregelen die luchtvaartmaatschappijen nemen om de veiligheid te verhogen.

Uitgangspunt is natuurlijk dat een maatschappij veilig wordt bevonden door de verantwoordelijke autoriteiten. De bond zal hierover contact opnemen met de verantwoordelijke bewindspersoon en met de politiek.



Zwarte lijst (Frankrijk)

Air Koryo – Noord-Korea

Air Saint-Thomas – Verenigde Staten

International Air Services – Liberia

Air Mozambique – Mozambique



Zwarte lijst (België)

Africa Lines – Centraal-Afrikaanse Republiek

Air Memphis – Egypte

Air Van Airlines – Armenië

Central Air Expres – Democratische Republiek Congo

ICTTPW – Libië

International Air Tours Limited – Nigeria

Johnsons Air Limited – Ghana

Silverback Cargo Freighters – Rwanda

South Airlines – Oekraïne



Verscherpt toezicht (Nederland)

Phuket Air – Thailand

Fly Air – Turkije

MNG Airlines – Turkije

Onur Air – Turkije



