Chelloklanten mogen opzeggen bij verhoging tv-tarieven UPC

In reactie op onze actie heeft UPC ons laten weten dat consumenten bij een substantiële wijziging in de kabeltv-voorwaarden zowel het televisieabonnement als hun Chello-internetabonnement kunnen opzeggen. Wij zijn verheugd dat het kabelbedrijf belooft geen gebruik te maken van de mogelijkheid die haar voorwaarden wel degelijk biedt. UPC bepaalt namelijk in aanvullende voorwaarden dat je je internetcontract zou moeten uitdienen of in ieder geval betalen als je je kabelabonnement opzegt. Wij verwachten dat UPC de voorwaarden aanpast aan de beloofde praktijk.



Het ministerie van Economische Zaken heeft inmiddels aangegeven onze visie op de bundeling van diensten zoals internet, telefonie en televisie te delen. Ook het ministerie vindt dat je je kabelinternet moet kunnen opzeggen als de prijs of het aanbod van de kabeltelevisie verandert (of andersom). Als de ene dienst afhankelijk is van de andere, kan die andere dienst ook opgezegd worden.

