Onduidelijke communicatie over spaarloon

Overheid en banken communiceren niet duidelijk naar consumenten dat het spaarloon màg worden opgenomen, maar dat het niet per se hoeft. De banken kiezen er om administratieve reden niet voor om deze keuze bij de consument zelf neer te leggen, maar keren het spaarloon gewoon uit. Wilt u dat niet dan moet u zelf de bank hierom schriftelijk verzoeken. Een reden om het geld niet te incasseren is dat het nadelig kan zijn als de rente op de rekening waarnaar de bank het spaarloon over maakt, lager is.

Fiscaal gezien kan het ook gevolgen hebben. Over alles boven 19.522 euro aan vermogen, betaalt u 1,2% belasting per jaar. Voor geblokkeerd spaarloon geldt een extra vrijstelling van 17.025 euro. Het kan dus voordeliger zijn de spaarloonrekening in tact te laten en dat mag ook van de Belastingdienst. De Consumentenbond vindt de houding van de banken niet bepaald klantvriendelijk.

