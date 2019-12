Energie wordt onbetaalbaar

Vorig jaar kondigden de energiebedrijven ook al aan dat de energienota fors omhoog zou gaan. In november startte de Consumentenbond daarom een actie tegen de prijsstijging in de energiemarkt. De bond vroeg steun van iedereen om energie betaalbaar te houden door te pleiten voor een prijsmaximum. In december overhandigden wij 23.000 steunbetuigingen aan het Ministerie van Economische Zaken met de eis om een prijsmaximum voor gasprijzen in te stellen.

Als belangrijkste reden voor de prijsstijging wijzen de energiebedrijven op de gestegen olieprijs en de daaraan gekoppelde gasprijs. Doordat de olieprijzen stijgen, gaan ook de gasprijzen omhoog. De prijs van elektriciteit is gekoppeld aan gas en daarom wordt de hele energierekening duurder. De Consumentenbond vindt dat deze koppeling niet thuishoort in een geliberaliseerde energiemarkt omdat in een echte vrije markt de prijs tot stand komt door vraag en aanbod.

Energiebedrijven kopen hun gas in bij de GasUnie; tot nu toe in de praktijk de enige producent en aanbieder van gas. Doordat concurrentie op deze markt ontbreekt, komt er geen scherpe prijs tot stand. De koppeling van de olie- aan de gasprijs en het gebrek aan marktwerking zijn voor de Consumentenbond redenen om minister Brinkhorst van Economische Zaken te vragen in te grijpen. Wij vinden dat hij een prijsmaximum voor gasprijzen moet instellen totdat er effectieve concurrentie is.

Minister Brinkhorst is destijds niet ingegaan op ons verzoek. Consumenten worden vanaf volgend jaar nog erger gedupeerd en daarom vragen wij nogmaals aan de overheid om ervoor te zorgen dat er reƫle marktwerking in de energiemarkt ontstaat, waardoor er lagere energieprijzen tot stand kunnen komen.

