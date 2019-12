Zorgverzekering voor veel mensen duurder

Naast de nominale premie die voor tweederde van de Nederlanders al hoger uitvalt dan in de huidige situatie, staat velen nog een onaangename verrassing te wachten, in de vorm van de inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bijdrage wordt vergoed door de werkgever, maar is wel belastbaar. In de voorlichtingsbrochure van het ministerie van VWS stond niets over deze bijdrage. Wij vinden dat VWS daarmee steken heeft laten vallen in de communicatie.

Mensen weten niet waar ze aan toe zijn in het nieuwe zorgstelsel omdat het heel ingewikkeld is om te berekenen wat het gaat kosten. Daarom wil de bond minister Hoogervorst een makkelijk rekenmodel maakt, waarmee mensen kunnen berekenen wat zij volgend jaar gaan betalen.

Wij gaan zelf mensen zo veel mogelijk helpen bij hun keuze. Na Prinsjesdag kunt u hierover meer lezen op onze website.

