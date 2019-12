Initiatief kinderveilige websites: sympathiek maar niet zaligmakend

Niet zaligmakend

De Consumentenbond vindt het initiatief sympathiek, maar vrijwel oncontroleerbaar en daardoor niet zaligmakend. Internetters kunnen er vooralsnog niet van uitgaan dat de speciale websites voor kinderen ook daadwerkelijk veilig zijn en blijven. Het Europees Parlement wil alle informatie die wordt aangeboden via sites met de domeinnaam .kid laten bewaken door onafhankelijke toezichthouders. Als de domeinnaam .kid een succes wordt, zouden miljoenen webpagina's dagelijks moeten worden gecontroleerd. De informatie op deze sites kan dagelijks veranderen en daardoor niet meer veilig of verantwoord voor kinderen zijn. De bond denkt dat dit niet waterdicht is te krijgen.

Hulpmiddel

Naast de speciale domeinnaam zijn er ook internetfilters die ervoor moeten zorgen dat kinderen geen foute websites te zien krijgen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat geen van de onderzochte internetfilters goed werken. Wij raden ouders aan om de domeinnaam .kid en internetfilters als hulpmiddel te zien, maar daarnaast ervoor te zorgen dat kinderen zich bewust zijn van de gevaren op internet en weten hoe ze daar mee moeten omgaan.

