De zin en onzin van 'light'

Wat blijkt is dat de kreet de ene keer betrekking heeft op minder vet, de andere keer weer op het suikergehalte en in nog weer andere situaties op het totaal aantal caloriƫen. Ook zijn er producten die 'light' heten omdat ze luchtig zijn, maar niet omdat ze minder caloriƫn bevatten dan het vergelijkbare gewone product! De bond eist daarom dat er een duidelijke omschrijving van de term 'light' wordt vastgelegd in de wet.



Persbericht Misleiding van light-producten moet stoppen - 9 september 2005