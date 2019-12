Etiketsymbool AH stap in gezonde richting

Medio september start Albert Heijn met de vermelding van een gezondheidssymbool op de eigenmerk producten. Het blauwe klavertje komt te staan op producten die voldoen aan de criteria voor gezonde producten die samen met het Voedingscentrum zijn opgesteld.

De Consumentenbond strijdt al een aantal jaren zowel nationaal als in Europa voor kleurcodering op levensmiddelen. Consumenten kunnen zo in één oogopslag zien of zij met een meer of minder gezond product te maken hebben. Het gezondheidssymbool van AH draagt bij aan het maken van de gezonde keuze en is daarom ook positief door ons ontvangen.

Eén herkenbaar symbool op alle producten

Minder positief is, dat enkel de gezonde producten van een symbool worden voorzien. Alle levensmiddelen die niet binnen de gezonde criteria vallen worden immers niet van een codering voorzien. Dit maakt dat consumenten binnen het overgrote deel van de producten nog steeds zijn overgeleverd aan onduidelijke etiketten en vaak verwarrende claims zoals 'light'. De bond pleit dan ook voor codering van alle levensmiddelen, ingedeeld als 'bij voorkeur', 'middenweg' en 'met mate'.

Wildgroei aan symbolen

Bovendien moet worden gewaakt voor een wildgroei aan verschillende symbolen. Nu de overheid kennelijk niet zelf het initiatief heeft genomen om het bedrijfsleven één symbool voor te schrijven en AH te kennen heeft gegeven het klavertje exclusief voor de eigen supermarkt te houden, ligt het risico op wildgroei op de loer. Daarom hebben wij aan Minister Hoogervorst gevraagd zo snel mogelijk met één symbool te komen.

