Rijden in tweedehands auto financieel aantrekkelijk

Zelfs als u een jaar of vijf in een nieuwe auto zou blijven rijden, is rijden in een tweedehands auto financieel aantrekkelijker. De inruilwaarde van gebruikte auto’s is gemiddeld gestegen met 5 tot 7%, terwijl de prijzen van tweedehands auto’s zijn gedaald.

Middenklassers

Met een middenklasser bespaart u over een periode van 2,5 jaar procentueel het meest als u in plaats van een nieuwe auto een occasion van 2,5 jaar oud zou kopen en daar 2,5 jaar in zou rijden. Dat scheelt gemiddeld in die klasse elke maand zo’n €250. In een kleine auto bespaart u gemiddeld maandelijks zo’n €50. In een compacte auto het dubbele €100 en in een kleine middenklasser ruim €170.

Als u in 5 jaar tijd tweemaal een gebruikte auto koopt van 2,5 jaar oud, waarin u steeds 2,5 jaar rijdt, bespaart u gemiddeld 12% ten opzichte van een nieuwe auto waarin u 5 jaar rijdt. Koopt u toch een nieuwe auto, blijf er dan zo lang mogelijk in rijden.

