50+beurs: bezoek de bondsbus

De nieuwe zorgverzekering: veel geld, weinig zorg?

De Consumentenbondbus is dit keer aanwezig op de 50+beurs. Deze beurs is van woensdag 21 tot en met zondag 25 september in de jaarbeurs in Utrecht. De bond start dan de publieksactie 'De nieuwe zorgverzekering: veel geld, weinig zorg?'

In de bondsbus geven wij u informatie over het nieuwe zorgstelsel. U kunt meedoen aan een korte enquête over de kleine lettertjes bij zorgverzekeraars. De enquête kunt u ook direct op onze website invullen. De uitslag van dit onderzoek nemen we mee in onze gesprekken met de betrokken partijen. Als dank voor uw deelname ontvangt u ter plaatse onder andere de Geldgids van september. Dit tijdschrift geeft veel informatie over de ziektekostenverzekering.

Waar vindt u ons?

De 50+beurs is van woensdag 21 tot en met zondag 25 september dagelijks van 10 tot 17 uur in de jaarbeurs in Utrecht. We staan met de Consumentenbondsbus in hal 1 stand A108, vlakbij het Toon Hermans podium.

Lees ook

Website 50+beurs

Bestel de Geldgids van september