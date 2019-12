Grote zorgen over voorbereidingen zorgverzekeraars

Een groot deel van de verzekeraars durft niet zonder slag om de arm te zeggen dat een verantwoorde omschakeling naar een ander geautomatiseerd systeem haalbaar is per 1 januari 2006. Slechts 18,2% van de verzekeraars krijgt van PriceWaterhouseCoopers groen licht: zij hebben voldoende maatregelen genomen. Bij een grote middengroep wordt de invoering wel als haalbaar gezien, maar dan moeten de verzekeraars de voortgang wel nauwgezet volgen en snel actie ondernemen als zich problemen voordoen. 18,2% van de verzekeraars krijgt een waarschuwing. De invoering is alleen haalbaar als zij een aantal knelpunten oplossen en zekere risico's accepteren.

Weinig ruimte

Bovendien geeft PriceWaterhouseCoopers aan dat het rapport een momentopname is en dat er geen definitieve conclusies te geven zijn over het daadwerkelijke verloop van de invoering van de nieuwe zorgverzekering bij de verzekeraars. Er is weinig ruimte voor wijzigingen bij de zorgverzekeraars. Een kleine aanpassing in de wet- of regelgeving kan grote gevolgen hebben voor het tijdspad van de verzekeraars. Bovendien concludeert het rapport dat bij een aantal verzekeraars administratieve processen, zoals declaratieverwerking, nog na 1 januari uitgewerkt moeten worden.

Verantwoorde invoering

De Consumentenbond maakt zich grote zorgen of de verzekeraars de zorgverzekering op 1 januari verantwoord kunnen invoeren. Als er adminstratieve chaos ontstaat of declaraties niet uitbetaald worden omdat de systemen niet klaar zijn, is de consument de dupe. Wij roepen de minister dan ook op het niet bij dit eenmalige rapport te laten en de komende de maanden de voorbereidingen van de zorgverzekeraars nauwgezet te laten volgen door een onafhankelijke partij.

