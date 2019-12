Erbarmelijke omstandigheden in computerfabrieken

Grote computermerken zoals Acer, Fujitsu Siemens Computers, Dell, IBM en HP laten hun computers geheel of gedeeltelijk maken in goedkope productielanden. Voor het onderzoek van de Consumentenbond zijn negen fabrieken bezocht in China en de Filippijnen om daar met werknemers te praten over de arbeidsomstandigheden; eerder was al gesproken met werknemers in fabrieken in Mexico. Het gros van de (onderdelen van) computers komt uit deze landen.

Schendingen

Uit ons onderzoek blijkt dat in de productieketen van grote computermerken de hand wordt gelicht met internationale normen en nationale wetgeving en dat ze hun eigen gedragscodes niet naleven. In die codes wordt het beleid ten aanzien van werktijden, loon en veiligheid in de fabriek vastgelegd.



We hebben geconstateerd dat werknemers gedwongen worden om in piekperioden werkweken van 80 tot 90 uur te draaien en nauwelijks vrije tijd hebben. Ze doen gevaarlijk werk doordat ze onbeschermd werken met giftige chemicali├źn. Veel werknemers kampen met chronische gezondheids┬Čklachten en de lonen zijn meestal onvoldoende om in het levensonderhoud te voorzien. Vakbondsvrijheid ontbreekt.

Actie

Consumenten die in Nederland een computer kopen hebben geen idee van de erbarmelijke omstandigheden waaronder die pc wordt gemaakt. Bovendien kunt u niet kiezen voor producten die wel op een verantwoorde manier zijn gemaakt.

Wij roepen de elektronicasector op de gedragscodes aan te scherpen en na te leven. Via de link onderaan dit bericht, kunt u uw steunbetuiging voor deze actie achterlaten. Wij zullen de steunbetuigingen overhandigen aan de Europese brancheorganisatie van computerbedrijven.



Doe mee

Lees meer

