Opheldering gevraagd over boetebeleid NS

Vanaf 1 oktober is het niet langer mogelijk in de trein een kaartje bij de conducteur te kopen. Als iemand zonder geldige reden geen kaartje heeft, moet hij een boete van 35 euro plus de ritprijs betalen.

Een reiziger kan slechts één keer per jaar de boete kwijtgescholden krijgen als hij voor de reis naar de conducteur stapt en meldt dat hij geen vervoerbewijs heeft. Bijvoorbeeld omdat hij geen tijd had een kaartje te kopen. Bij een defecte kaartautomaat hoeft een reiziger nooit een boete te betalen.

Zwartrijder

De Consumentenbond, FNV Bondgenoten en Rover willen dat de conducteur altijd kan beslissen of iemand een boete krijgt. Een reiziger die zich vooraf meldt, kan niet gezien worden als calculerend zwartrijder en zou per definitie geen boete mogen krijgen. Een reizigers die zich niet meldt en geen kaartje heeft kan wel een boete krijgen.

De consumentenorganisaties en het FNV waren verheugd, toen minister Peijs onlangs in een brief aan de Tweede Kamer schreef dat de conducteur straks inderdaad bepaalt of iemand een boete krijgt.

De NS bestrijdt deze lezing van Peijs echter en stelt dat er niets is veranderd aan de plannen. De Consumentenbond, de vakbond en Rover zijn onaangenaam verrast en willen dat de bewindsvrouw voor 1 oktober opheldering geeft.

