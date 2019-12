Thom de Graaf kandidaat voorzitter Consumentenbond

Op 8 oktober kiest het ledenparlement van de Consumentenbond, de Bondsraad, een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Voor deze functie wordt Thom de Graaf voorgedragen.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het handelen van de directie van de Consumentenbond. Leden van de Raad van Toezicht worden gekozen door de Bondsraad, het honderd leden tellende ledenparlement. De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht, Walter Etty, treedt na twee zittingsperiodes af en is statutair niet herkiesbaar.

De voorzitter van de Raad van toezicht geeft leiding aan de Raad van Toezicht en is sparringpartner van de beide directeuren van de bond. Hij buigt zich samen met de overige zes leden van de Raad van Toezicht op het te voeren en gevoerde beleid van de directie en ondersteunt de directie hierin. De Raad van Toezicht komt enkele keren per jaar bijeen.

De Graaf (48) was tot begin dit jaar vice-premier en minister voor Bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties. Hij was van 1994 tot 2003 lid van de Tweede Kamer voor D66. Daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Thom de Graaf is onder meer voorzitter van de Nationale Hoorstichting.

