Trilplaten maken beloftes niet waar

Volgens de fabrikanten van trilplaten zijn er allerlei effecten te bereiken zoals een betere spieropbouw en conditie, afbraak van cellulitis, verhoogde vetverbranding en zelfs verbetering van de coördinatie en toename van de botdichtheid. Maar het resultaat is teleurstellend.

Resultaten

Bij geen van de geteste trilplaten maten we dus een merkbaar effect. Uit de zuurstofmetingen blijkt dat proefpersonen met de trillingen ruim één kilocalorie per minuut meer verbranden dan zonder de trillingen. De toegevoegde waarde van de trilplaten is derhalve te gering om substantieel effect te sorteren.

De trillingen verhogen wel de spieractiviteit waardoor je een intensievere training krijgt dan zonder het apparaat. Maar voor enig effect moeten op de trilplaat ook oefeningen gedaan worden. Kortom, van trainen zonder zweten is geen sprake.

