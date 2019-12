OHRA Bank staakt actie 'Maak kans uw krediet terug te winnen'

De Wet op de Kansspelen verbiedt het organiseren van een dergelijk kansspel, zonder vergunning. En dergelijke wijze van reclame maken is bovendien in strijd met de huidige regels van de Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code.

Schuldsituaties

Los daarvan is de Consumentenbond van mening dat terughoudendheid in het gebruik van een kansspel als promotiemiddel bij het aanbieden van leningen gepast is, tegen de achtergrond van het maatschappelijk belang het risico van overkreditering en het ontstaan van problematische schuldsituaties te voorkomen en te beperken.

In haar reactie laat OHRA Bank weten de zienswijze van de bond niet te delen. De bank wijst er verder op dat deze opvatting ook niet overeenstemt met het gedoogbeleid van het Ministerie van Justitie in het kader van de Wet op de Kansspelen. OHRA Bank zegt echter toe de huidige actie toch te willen te staken. De Consumentenbond is blij met dit besluit.

