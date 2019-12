TV-kijker blijft hoog tarief betalen voor kabelabonnement

Televisiekijkers zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan betalen voor hun kabelabonnement. De Consumentenbond diende in 2003 een klacht in bij kartelwaakhond NMA. De bond vindt namelijk al jaren dat tv-kijkers niet moeten opdraaien voor investeringen van hun kabelbedrijf in nieuwe digitale diensten. En dat consumenten bescherming verdienen tegen sterke prijsstijgingen zonder dat ze een keuze hebben om op een andere manier televisie te kijken.

De NMa reageert vandaag dat er geen sprake is van excessieve prijsverhogingen bij kabelmaatschappijen UPC en Casema, in het licht van de mededingingswet. De Consumentenbond is uitermate teleurgesteld dat de NMa met deze wet in de hand niet kan spreken van misbruik van de machtspositie.



Concurrentie

Sinds 2000 zijn de tarieven voor televisiekijken met bijna 60% gestegen. De uitspraak van de NMa laat toe dat kabelconsumenten veel geld blijven betalen aan hun kabelmaatschappij. De Consumentenbond vraagt zich af of dit het klimaat is waarmee investeringen in nieuwe diensten wordt gestimuleerd. Als dat zo is, dan is concurrentie dus slecht en duur voor consumenten. De Tweede Kamer steunt inmiddels, tijdens een vandaag gevoerd debat, het idee van de Consumentenbond dat het kabeltarief van de analoge televisiekijker omlaag kan. Het debat is momenteel geschorst, maar gaat morgen verder. De Consumentenbond hoopt dat minister Brinkhorst van Economische Zaken mee gaat met het pleidooi van de Consumentenbond.

Lees meer

Chello-klanten mogen opzeggen bij verhoging UPC-tarieven - 26 augustus 2005

Consument gebonden aan kabel en internet - 24 augustus 2005

Consumentenbond wil eind aan koppelverkoop van kabelaars - 19 augustus 2005



Elke week tests en wetenswaardigheden?

Meld u dan aan voor de Consumentenbond Nieuwsbrief