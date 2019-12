Financieel adviseurs niet voorbereid op nieuwe wet

Binnenkort gaat een nieuwe wet van kracht die consumenten beter beschermd als zij financiële producten en diensten aanschaffen: de Wet financiële dienstverlening. Financieel dienstverleners moeten gaan voldoen aan vergunningsvereisten. Een van die eisen is dat financieel adviseurs alleen op die gebieden actief mogen zijn waarop ze deskundig zijn, zoals hypotheken, kredieten en/of verzekeringen. Verder moeten ze veel beter gaan vast leggen waarom ze bepaalde adviezen aan consumenten geven. Tussenpersonen en bemiddelaars die niet aan deze eisen voldoen moeten hun activiteiten staken.

Maatregelen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet erop toezien dat de financieel adviseurs zich aan de wet houden. Uit een onderzoek van de AFM blijkt dat de financieel adviseurs helemaal niet voorbereid zijn op de nieuwe Wet financiële dienstverlening.

De Consumentenbond is bang dat door die slechte voorbereiding het belang van consumenten in het gedrang komt. In een brief aan de AFM hebben we daarom gevraagd welke maatregelen de toezichthouder neemt om de financieel adviseurs te dwingen zich aan de nieuwe wet te houden.

Brief aan AFM (Word-document)