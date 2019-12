Bond kiest gezond: leuke nieuwtjes

29/09/05 Britten geven het goede voorbeeldVanaf september 2006 komt er een verbod op de verkoop van junkfood in Britse scholen. Dit heeft de Britse minister van onderwijs aangekondigd. De chips, chocola en frisdranken worden vervangen door appels, yoghurt en fruitsappen. Mede onder invloed van Jamie Oliver was al besloten dat de patat in scholen vervangen wordt door (onder meer) spinazie. De Consumentenbond roept de Nederlandse overheid op een voorbeeld te nemen aan dergelijke concrete maatregelen om het snel groeiende overgewicht tegen te gaan.

27/09/05 Beker van 1 liter verdwijnt uit de bioscoop

Bioscoopketen Pathé gaat de grootste bekermaat frisdrank uit het assortiment halen. Op die manier wil de keten een steentje bijdragen aan de strijd tegen overgewicht. Het initiatief is prijzenswaardig, maar 1 liter is natuurlijk ook wel heel erg veel….. Wist u dat je er zittend in een bioscoop 5,5 uur over doet om een liter cola te verbranden?!