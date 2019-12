Best geteste wijn blijkt bedorven

De wijn Pampas del Sur 2004 komt in de Wijngids 2005 van de Consumentenbond als beste uit de test. Maar na diverse klachten over schuimende flessen heeft de Consumentenbond de wijn opnieuw getest voor de Gezondgids van oktober 2005.

Wat blijkt: flessen met code L-5135 zijn bedorven. Volgens Dirk van den Broek is de wijn te vroeg en te snel afgevuld (in flessen gestopt). Dit afvullen gebeurde eind maart van dit jaar, dus nádat de Consumentenbond de wijnen voor de Wijngids inkocht en deze testte tussen november 2004 en januari 2005.

Geld terug

Heeft u een fles Pampas del Sur 2004 met code L-5135 in huis? Ga terug naar de supermarkt waar de wijn is gekocht. U krijgt uw geld terug of een fles van dezelfde wijn met een andere code. U vindt de code op het achteretiket van de fles.

Wijngids 2005

U vindt de Pampas der Sur en andere geteste supermarktwijnen in de Wijngids 2005.