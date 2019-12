Website tarieven mobiel bellen vanuit het buitenland

Nieuws|Sinds 4 oktober kunnen consumenten op de website van de Europese Unie zien via welk buitenlands netwerk zij het goedkoopste vanaf hun vakantiebestemming kunnen bellen. De site is geïntroduceerd door de Europese Commissie. Met een mobiele telefoon in het buitenland bellen en gebeld worden, leidt meestal tot hoge rekeningen.