Kopie maken van cd moet mogelijk blijven

Op het congres over 'Creatieve Economie' in Londen dat nog tot en met vrijdag 7 oktober duurt staat het onderwerp intellectueel eigendomsrecht op de agenda. Grote platenmaatschappijen en filmstudio's willen dat de overheid en de entertainmentbranche steeds meer maatregelen nemen om het auteursrecht op cd's, dvd's, muziek en films te beschermen.

Consumenten hebben in toenemende mate last van deze maatregelen. Zo zien we steeds meer cd's en dvd's die een kopieerbeveiliging hebben waardoor je geen kopietje voor eigen gebruik meer kunt maken. En je kunt muziek die tegen betaling gedownload is via internet, niet op alle spelers en bijvoorbeeld een computer of auto-cd-speler afspelen.

De Consumentenbond pleit ervoor om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. In onze ogen zijn de beschermingsmaatregelen waar de grote muzieklabels en filmstudio's voor pleiten kortzichtig. Het is niet goed voor de economie en de winst van de bedrijven om de bescherming van auteursrechten te versterken ten koste van consumenten. Daardoor worden consumenten dus steeds meer beperkt in hun gebruiksmogelijkheden. Voor de economie zou het juist goed zijn als cd's en dvd's zo aantrekkelijk mogelijk zijn en legale muziek en films via internet op allerlei manieren te beluisteren en te bekijken zijn. Op die manier blijven het aantrekkelijke producten voor consumenten.

