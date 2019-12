Pas op met reclames voor ringtones

Reclames voor ringtones rond kinderprogramma’s zijn niet in strijd met de wet. Op het scherm staat onderaan in de kleine lettertjes dat het om een abonnement gaat. Kinderen denken echter dat ze één ringtone voor hun mobieltje ontvangen. Het blijken er meerdere te zijn tegen een bedrag van zo'n €4,50 per week. De reclames zijn op kleine kinderen gericht en die zijn daar niet op bedacht.

Bij de Consumentenbond komen hierover geregeld klachten binnen van ouders. Moreel gezien vindt de bond deze reclames verwerpelijk. Hoe jonger de doelgroep, hoe duidelijker de reclame moet zijn over de voorwaarden. De bond waarschuwt consumenten en roept de bedrijven op hun handelwijze te veranderen.

Lees ook

Ringtones van Jamba wekken ergernis - 8 juli 2005