Thom de Graaf nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

In de Bondsraadvergadering van zaterdag 8 oktober is Thom de Graaf gekozen tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT). De Bondsraad is het ledenparlement van de Consumentenbond.

De RvT houdt toezicht op het handelen van de directie van de Consumentenbond. Leden van de Raad van Toezicht worden gekozen door de Bondsraad. De huidige voorzitter van de RvT, Walter Etty, is na twee zittingsperiodes afgetreden en was statutair niet herkiesbaar.

Raad van Toezicht

De voorzitter van de RvT geeft leiding aan dit toezichtscollege en is sparringpartner van beide directeuren van de Consumentenbond. Hij buigt zich samen met de overige zes leden van de Raad van Toezicht over het te voeren en gevoerde beleid van de directie en adviseert de directie hierin. De RvT komt enkele keren per jaar bijeen.

Thom de Graaf (48) heeft een uitgebreide politieke loopbaan achter de rug. Daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Momenteel is Thom de Graaf onder meer ook voorzitter van de Nationale Hoorstichting.

Strategienota

De Bondsraad herkoos Harry Fijnaut in de Raad van Toezicht en nam afscheid van RvT-leden Peter van Walsum en Joop Adolfse. Ook heeft de Bondsraad de strategienota 2005-2008 en de meerjarenraming vastgesteld.

