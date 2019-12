Pas op met energieverkoop aan de deur

De afgelopen drie maanden heeft de Consumentenbond ruim tweehonderd klachten gekregen over verkoop van energie langs de deur. De rode draad in de klachten gaat over de agressieve manier van klantenwerven. Zo wordt tegen mensen gezegd dat de energiemeter moet worden vervangen, zonder dat er wordt bijgezegd dat ze klant worden bij een ander energiebedrijf.

Ondermeer de energiebedrijven Oxxio, RWE en de Nederlandse Energie Maatschappij (NEM) maken zich schuldig aan dit soort praktijken. De Consumentenbond geeft de klachten door aan de toezichthouder op de energiemarkt DTe. Inmiddels zijn energieleveranciers RWE en NEM op de vingers getikt door de Dte. Energiebedrijf Greenchoice heeft na overleg met de Consumentenbond toegezegd maatregelen te nemen om misleidende wervingspraktijken te voorkomen.

Lees ook

Dossier Energie Thuis

De diverse reacties op ons forum Signaal

Kijk ook

Naar het videofragment over dit onderwerp van RTLZ (wmv)



Elke week tests en wetenswaardigheden?

Meld u dan aan voor de Consumentenbond Nieuwsbrief