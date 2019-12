De toekomst nabij

Futuremail.com.mx is een initiatief van Pensioenkijker.nl. Via Pensioenkijker werken een groot aantal instellingen samen: CNV, CNV Jongeren, Consumentenbond, CSO, FNV, FNV Vrouwenbond, MKB-Nederland, NBVA , NIBUD, Ombudsman Pensioenen, Stichting de Ombudsman, Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, Sociale Verzekeringsbank, Unie van Beroepspensioenfondsen, Verbond van Verzekeraars, Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en VNO-NCW. Dit alles met als doel om consumenten ertoe te brengen meer aandacht aan hun pensioen te besteden.

Pensioen is in Nederland in het algemeen goed geregeld; maar is dat voor consumenten persoonlijk ook zo? Uit recent onderzoek van CNV Jongeren en Pensioenkijker.nl is gebleken dat zeker jongeren nauwelijks begrip hebben over pensioen. Daarom deze week extra aandacht voor jongeren rond 25 jaar. Maar voor veel 40-plussers kan het ook geen kwaad. Consumenten kunnen zich oriënteren op www.pensioenkijker.nl.

