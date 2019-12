Uniform pensioenoverzicht goed voor consumenten

Uniform persioenoverzicht Voorbeeld 1

Door het overzicht kunnen consumenten zien of ze wel of niet zelf iets aan hun pensioen moeten doen. Op het overzicht komt ondermeer de volgende informatie te staan: het bruto pensioenbedrag, de financiƫle situatie die ontstaat bij arbeidsongeschiktheid of overlijden en begrippen uit het pensioenjargon worden uitgelegd. De bond is echter nog niet helemaal tevreden.

Op het uniforme pensioenoverzicht worden straks alleen de pensioenen vermeld bij de standaardpensioenleeftijd. De bond vindt het belangrijk dat consumenten ook kunnen zien wat ze aan pensioen krijgen als ze eerder of later met pensioen gaan. Die informatie kan volgens de bond ook standaard geleverd worden. Ook ziet de Consumentenbond graag dat de uniforme pensioeninformatie digitaal beschikbaar komt. De bond denkt aan een systeem waarbij mensen op hun computer alle pensioenen opgeteld getoond krijgen.

