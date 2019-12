Grote verschillen in kosten bij overmaken naar het buitenland

De meeste etnische groepen maken geld over via geldtransactiekantoren, ook wel moneytransfers genoemd. Vijfentwintig procent van de ondervraagde allochtonen maakt geld over via een kantoor van bijvoorbeeld GWK Travelex, Western Union of via MoneyGram. Eenentwintig procent maakt geld over via een van de banken. Van Hawala-bankieren (geld overmaken via ondermeer een reisbureau, belhuis of eethuisje) maakt 13% gebruik.

Er zit een groot verschil tussen het overmaken van bedragen via banken en geldtransactiekantoren naar het buitenland, zowel in kosten als in snelheid. Daarnaast verschillen de kosten per land. De kosten voor een gewone overboeking waarbij de verzender de kosten voor z’n rekening neemt en de ontvanger na een aantal dagen het geld ontvangt liggen bij een bedrag van €250 tussen de €4,80 en €28. Bij een spoedoverboeking van €250 is het verschil zelfs nog groter: tussen €9,99 en €35. De Consumentenbond constateert dat allochtone consumenten kiezen voor een weinig kostenefficiënte manier van geld overmaken, terwijl 'shoppen' loont.

