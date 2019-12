Makkelijk kiezen met de eetweter

Voor mensen die op hun gezondheid willen letten is de eetweter van de Consumentenbond een handig hulpmiddel bij het kiezen van een product.

Duidelijke informatie over wat er in een product zit is vaak ver te zoeken. De Consumentenbond wil daarom een handje helpen. De eetweter laat per productgroep zien hoeveel vet, suiker en andere voedingsstoffen er in zouden moeten zitten.

Op het kaartje staan bovendien handige tips zoals: welk vlees is mager? Waarmee kunt u het gezondst frituren? Ook biedt de eetweter informatie over het benodigde aantal calorieën per dag. Het kaartje is op handig credit card formaat en dus makkelijk mee te nemen. U kunt de eetweter hier downloaden.

De eetweter is een bijlage van de Consumentengids van november 2005. U kunt deze gids in de webwinkel bestellen.

