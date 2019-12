Aankoopwaardeverzekering nutteloos product

De verzekering biedt alleen dekking als het verlies, dat consumenten lijden bij de verkoop van hun huis, het gevolg is van bijvoorbeeld echtscheiding, overplaatsing door hun werkgever of ontslag. Mensen krijgen dus niets uitgekeerd als ze hun huis om andere redenen met verlies verkopen. Daarnaast is de verzekering duur. De premie bedraagt meer dan duizend euro. Nog een beperking is dat mensen binnen vijf dagen moeten melden dat ze hun huis moeten verkopen als bijvoorbeeld ontslag of een ongeval heeft plaatsgevonden. Consumenten zullen echter na zo’n voorval niet direct aan die verzekering denken. De Consumentenbond vindt zo’n verzekering een nutteloos product.

De resultaten van het onderzoek staan in de Geldgids die op 27 oktober verschijnt.

Lees ook

Dossier Aflossingsvrije hypotheken

Dossier Spaarhypotheken

Bestel ook

Het kennismakingsaanbod van de Geldgids: 2 nummers voor maar €5