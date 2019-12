Airmiles: sparen voor gebakken lucht?

De Reisgids van de Consumentenbond vergeleek Air Miles-tarieven met de KLM-tarieven voor vluchten naar 64 europese bestemmingen voor een vierdaags retour en voor een retour naar 63 verre bestemmingen. Voordelig vliegen met airmiles betekent vooral alert vergelijken. Uit de test bleek dat het binnen Europa in het laagseizoen in vier gevallen duurder was om met airmiles te vliegen naar Birmingham, Frankfurt, Hamburg en Praag. Het prijsverschil varieerde van €9 tot €79.

Buiten Europa in het laagseizoen was het in acht gevallen duurder met airmiles naar Atlanta, Bangkok, Paramaribo, San Francisco, Seattle, Tblisi, Tel Aviv, Washington. Het verschil liep hier op van €3 tot €199 of meer.

Op de voordeligste tarieven in Europa is het doorgaans maar enkele tientjes goedkoper om airmiles in te leveren voor een vliegticket. Op de duurdere tickets kan het wel honderden euro’s schelen.

De prijsvergelijking staat in het nieuwste nummer van de Reisgids van de Consumentenbond.

