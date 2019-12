Rectificatie: Alisun SunCar zonnehemel

In de Consumentengids van augustus/ september publiceerden wij de resultaten van een test van zonnehemels. Daaruit kwam de Alisun SunCar naar voren als onvoldoende veilig (en alleen te gebruiken op aanbeveling van een arts).

Een hertest wees echter uit dat ook de SunCar voldoende veilig is voor thuisgebruik. We hopen hierop binnenkort uitgebreider in te gaan.

