Fopspeen voor woordvoerders

Maandag 31 oktober overhandigde Klaske de Jonge, directeur van de Consumentenbond, een fopspeen aan de woordvoerders volksgezondheid van de Tweede Kamer van PvdA, CDA, VVD, LPF, D66, SP, Christen Unie en SGP. De fopspeen ging vergezeld van een petitie .



Het actieplan waarmee VWS en de andere convenantspartijen het overgewicht in Nederland te lijf willen gaan is volgens de bond een vrijblijvend en krachteloos document. De Consumentenbond dringt aan op meer concrete, meetbare resultaten op het terrein van eerlijke informatie naar consumenten en verbeteringen in de productsamenstelling.

Foto van links naar rechts: Klaske de Jonge, Fatma Koser- Kaya, Margreeth Smilde, Agnes Kant, Edith Schippers, Anouschka van Miltenburg, Gerdi Verbeet, Bas van der Vlies, Margo Kraneveldt.

Lees ook

Consument gefopt door actieplan overgewicht

Bond kiest gezond