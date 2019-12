Zorgstelsel: consument heeft meer kennis, minder vertrouwen

In vergelijking met vijf maanden geleden weten consumenten er méér van, maar opvallend genoeg zijn ze nog somberder over de kosten van de verzekering. Ook is men sceptisch over de kwaliteit van de zorg. 60% van de respondenten heeft er weinig vertrouwen in dat de zorgverzekeraars hun rol in het nieuwe zorgstelsel goed zullen oppakken; slechts 5 % zegt wel in die rol te geloven. 76% denkt duurder uit te zijn in het nieuwe zorgstelsel.

De Consumentenbond vreest dat het nieuwe zorgstelsel faalt als het wantrouwen bij consumenten niet snel wordt weggenomen. Want een gebrek aan vertrouwen zal ertoe leiden dat consumenten niet overstappen, waardoor er van concurrentie tussen zorgverzekeraars (de kern van het nieuwe zorgstelsel) niets terecht komt. Met als gevolg: hogere prijzen en minder kwaliteit. Daarom moet er op korte termijn een sterke toezichthouder komen die kan ingrijpen als de zorgverzekeraars zich niet aan de regels houden.

Lees ook

Dossier Zorgverzekeringen 2006

Persbericht Zorgstelsel dreigt te falen door gebrek aan vertrouwen - 3 november 2005