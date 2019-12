Uitstel Zorgautoriteit een slechte zaak

<img height="135" alt="" hspace="10" src="/images/focusplaatjes/focusbanner_zorgstelsel2006.jpg" width="190" align="left" vspace="10" border="0">De Consumentenbond vindt het onacceptabel dat juist in de komende maanden, waarin alle consumenten opnieuw een keuze moeten maken voor een zorgverzekeraar en het reclamegeweld zal losbarsten, geen toezicht wordt gehouden op de verzekeraars. Geven de reclames wel eerlijke informatie? En deugen de verkooptechnieken wel? De bond spoort de Tweede Kamer daarom aan om te zorgen dat uiterlijk 1 januari verzekeraars op hun gedrag kunnen worden aangesproken en, indien nodig, worden bestraft.

Alleen als er scherp toezicht is, zullen consumenten meer vertrouwen krijgen in de zorgverzekeraars. Tijdens het congres bleek namelijk dat ondanks gestegen kennis over het zorgstelsel, consumenten er minder op vertrouwen dat het voor hen voordelen gaat opleveren. De Consumentenbond vreest dat het nieuwe zorgstelsel faalt als dat gevoel niet snel wordt weggenomen. Want een gebrek aan vertrouwen zal ertoe leiden dat consumenten niet overstappen, waardoor er van concurrentie tussen zorgverzekeraars (de kern van het nieuwe zorgstelsel) niets terecht komt. Met als gevolg: hogere prijzen en minder kwaliteit.

Meer over het congres

Zorgautoriteit moet niet alleen blaffen maar ook bijten - 4 november 2005



Lees ook

Dossier Zorgverzekeringen 2006

Zorgstelsel: consument heeft meer kennis, minder vertrouwen - 3 november 2005

Discussieer ook

Klachtenforum Zorgverzekeraars