Zorgautoriteit moet niet alleen blaffen maar ook bijten

Allerlei betrokkenen bij het nieuwe zorgstelsel hebben donderdag 3 november 2005 op het congres van de Consumentenbond met elkaar gediscussieerd over de gevolgen van dat nieuwe stelsel voor consumenten. Aanwezig waren onder andere Hans Hoogervorst als minister van Volksgezondheid, Frank de Grave van de toezichthouder, Joan Leemhuis namens de ziekenhuizen en Martin Bontje van de koepel van zorgverzekeraars. Voor wie er niet bij was, een kort verslag van hun inbreng, inclusief de reactie van de Consumentenbond. Belangrijke conclusie van de bond: de consument kan alleen zijn nieuwe rol in het zorgstelsel oppakken, als de toezichthouder niet alleen gaat blaffen maar ook kan bijten.

Wantrouwen

Het jaarlijkse congres van de Consumentenbond ging dit keer over het nieuwe zorgstelsel, dat 1 januari 2006 ingaat. Het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekeringen verdwijnt; daarvoor in de plaats komt de basisverzekering. Dat betekent dat iedereen voor het nieuwe jaar een nieuwe zorgverzekering moet kiezen: door concurrentie tussen zorgverzekeraars moeten de problemen in de zorg worden aangepakt.

Op het congres presenteerde Klaske de Jonge, directeur van de Consumentenbond, de resultaten van het onderzoek onder consumenten naar de kennis en verwachtingen van het nieuwe zorgstelsel. De conclusie: zij weten inmiddels méér, maar het vertrouwen is alleen maar gedaald. En daardoor dreigt het stelsel te falen.

Blijven zitten

Vertrouwen is volgens de Consumentenbond namelijk nodig om de consument de durf te geven over te gaan stappen. De consument moet immers een ‘sturende rol’ gaan spelen in het nieuwe stelsel. Opvallend was daarom dat minister Hoogervorst gezinnen die niet weten wat ze moeten doen, aanraadde te blijven zitten. De bond is van mening dat het nieuwe stelsel staat of valt met consumenten die overstappen en zo zorgen dat verzekeraars betaalbare en goede zorg leveren. Bovendien kan het voor alle consumenten zeer de moeite lonen om actief te vergelijken.

Keuze-informatie

Joan Leemhuis, die de ziekenhuizen vertegenwoordigde op het bondscongres, wees er op dat er nog een hele slag te maken is om gegevens van de inspectie over de kwaliteit van zorgaanbieders te vertalen in informatie waar de consument wat aan heeft. Het gaat dan om informatie die relevant is bij het kiezen van een zorgverzekeraar, die in het nieuwe stelsel contracten gaan afsluiten met die zorgaanbieders. De Consumentenbond is het daar mee eens en roept de ziekenhuizen op niet langer op anderen te wachten met het leveren van deze informatie.

Geruststellende woorden

Martin Bontje van de koepel van zorgverzekeraars deed op het congres een poging om consumenten gerust te stellen. Zijn leden zullen het uiteraard allemaal heel soepel laten verlopen en gaan het eerste jaar zeker niet de keuze van consument beperken. Door de zware regulering op de basisverzekering kunnen verzekeraars nauwelijks iets verkeerd doen. Er zijn volgens hem zo veel scheidrechters, dat hij niet eens weet welk fluitje afgaat.

Ingrijpen

De belangrijkste scheidsrechter is de Zorgautoriteit, die onder leiding staat van Frank de Grave. Hij legde op het bondscongres zijn visie op dat toezicht helder uit. De zorgmarkt is een voetbalveld waarin de verzekeraars gaan spelen, soms trappen ze elkaar tegen de schenen, en als het echt gemeen wordt, dan grijpt hij in. Consumenten zijn het publiek en de scheidrechter moet zorgen dat zij een goede wedstrijd zien. Dit lijkt in de wetgeving ook de rolverdeling te worden.

Maar volgens de Consumentenbond klopt dit beeld niet. Consumenten moeten immers vanaf 1 januari meespelen in dat veld. Zij hebben van de minister een spelverdelersrol gekregen, die de andere spelers (de zorgverzekeraars) de goede kant op moeten sturen, zodat zij voor die consument kunnen scoren. Wanneer zij dit niet doen of wanneer zij tegen de schenen van de consument schoppen, moet Frank De Grave fluiten en indien nodig gele of rode kaarten uitdelen.



Algemeen directeur van de Consumentenbond, Felix Cohen, sloot het congres af met zijn uitspraak: de bond zal nog harder moeten vechten om te zorgen dat verzekeraars én aanbieders die in de fout gaan, ook bestraft worden. Zoals vele van de sprekers hadden benadrukt, moet de Consumentenbond zélf een rol spelen: de verzekeraars en zorgaanbieders kritisch volgen en met elkaar vergelijken, de leden informatie en advies op maat leveren en zo nodig (juridische) acties ondernemen. Maar, zo benadrukte Felix Cohen, de Consumentenbond is géén toezichthouder, kan en wil dat niet zijn. De Zorgautoriteit is dat wel. Hij moet blaffen waar het kan en bijten waar het nodig is, en bovenal moet hij de consument als dé belanghebbende in de zorgmarkt gaan zien.