Waarschuwing EasyCleaner

In de Digitale Consument van november/december 2005 hebben we in het artikel 'Maak uw pc winterklaar' aandacht besteed aan het programma EasyCleaner 2.0. Een heel handig programma, alleen blijkt nu dat veel lezers problemen ondervinden bij het gebruik van dit programma. Oorzaak is vaak dat herstellen naar oude staat niet lukt en dat de kleurcoderingen van EasyCleaner niet consequent zijn.

Let daarom op de volgende zaken:

Gebruik EasyCleaner alleen met voldoende kennis van uw computer.

Maak als eerste in Windows een backup van het register! Zie stap 1 van het artikel.

Zorg dat EasyCleaner automatisch een ongedaan maken-bestand aanmaakt. Alleen dan werkt de optie 'Ongedaan maken' (knop met rode kruis). Zie stap 3.

Kies voor verwijdermethode 'via prullenbak'

Register opschonen: het kan verwarrend zijn dat u als resultaat registersleutels krijgt met een groen bolletje. Alleen groene items mag u verwijderen. Zie stap 4.

Toevoegen/verwijderen: u kunt hier de restanten van reeds verwijderde software weghalen. Let op: dit zijn de gele of rode items. Groene items zijn goed werkende programma's. Verwijderen is niet nodig. Zie stap 5.

Opstarten (voor de gevorderde gebruiker): bepaal eerst welke programma's u kent en wilt verwijderen. Kijk dan naar kleur: alleen groen kunt u veilig verwijderen.

Dubbele bestanden: het gebruik van deze optie valt ten zeerste af te raden; Windows kan ernstig beschadigd raken!

Bij problemen na verwijderen van software met EasyCleaner doorloopt u de volgende stappen:

gebruik de optie 'Ongedaan maken' in EasyCleaner helpt dit niet, zet dan het register terug in Windows (importeren), gevolgd door herstart helpt dit niet, gebruik dan systeemherstel van Windows XP: u komt hier via Help en Ondersteuning - Wijzigingen ongedaan maken met behulp van Systeemherstel komt u helemaal niet meer in Windows, dan kunt u proberen op te starten in Veilige Modus. Hou bij het opstarten F8 ingedrukt. Kies voor Veilige modus en doorloop voorgaande stappen.

Veel succes!

Lees ook

Het artikel Maak uw pc winterklaar (Exclusief voor Bond Online-leden)

Meer over de Digitale Consument