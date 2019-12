MP3-spelers nog niet duurder

Stichting Thuiskopie wil een thuiskopie heffing invoeren op mp3-spelers om muzikanten en componisten te compenseren voor muziek die consumenten downloaden via internet. Consumenten die muziek downloaden via een betaalde website betalen hier echter al compensatie voor. Mensen die muziek downloaden via een gratis site zouden volgens de plannen compensatie betalen via hun mp3-speler. Mensen die op een eerlijke manier muziek kopiëren worden benadeeld door deze heffing. Zij zijn de dupe omdat zij dan immers twee keer betalen. De Consumentenbond vindt daarom een heffing op mp3-spelers niet gepast en heeft zich met succes samen met de brancheverenigingen ICT-Office en Fiar hevig hiertegen verzet.Gelukkig is Stichting Thuiskopie tot inkeer gekomen, maar de Consumentenbond blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. De Consumentenbond zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat dit uitstel uiteindelijk tot afstel leidt.

Lees ook

Dossier mp3-spelers

Nieuwsbericht Kopie maken van cd moet mogelijk blijven - 6 oktober 2005

Nieuwsbericht Cd-beveiligingen leveren ergernis op - 17 augustus 2004

Discussieer ook

Op ons forum Signaal