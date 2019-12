Tariefstijging NS 2006 omstreden

De NS wil de tarieven in 2006 gemiddeld met 3,15% verhogen, de maximale verhoging die de overheid toelaat. Staatsecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat is kritisch over die prijsstijging, omdat de NS nog onvoldoende presteert. Het spoorbedrijf komt de afspraken over bijvoorbeeld het op tijd rijden en het informeren van reizigers bij vertragingen niet na.

De Consumentenbond vindt dat een prijsverhoging van de NS altijd in verhouding moet staan tot de geleverde kwaliteit. In een brief aan de staatssecretaris eist de bond dat de overheid de NS dwingt om de maximale tariefstijging in 2006 niet door te voeren, desnoods door de spoorwegwetgeving aan te passen.



Bekijk de brief aan Staatsscecretaris Schultz

