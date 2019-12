Consumentenbond opent meldpunt zorgverzekeraars

Om te achterhalen of zorgverzekeraars hun verzekerden goed informeren over de zorgverzekering opent de Consumentenbond vandaag het meldpunt 'Aanbod van Zorgverzekeraars'. Zorgverzekeraars versturen de komende weken aan alle klanten een nieuw aanbod. Zij hebben daarbij de plicht dit aanbod zoveel mogelijk te laten aansluiten bij uw huidige verzekeringspakket en –polis.

Heeft een consumenten nu een uitgebreid pakket, dan mag hij een aanbod voor basis én aanvullende verzekering verwachten. Is hij nu gewend aan voorschieten van zorg en declareren bij zijn zorgverzekeraar? Dan moet hij een aanbod voor een restitutiepolis krijgen.

Afgelopen weekend bleek dat niet alle verzekeraars twee soorten polissen aanbieden. Om te achterhalen hoe verzekeraars hun verzekerden informeren opent de bond vandaag het meldpunt 'Aanbod van de zorgverzekeraars'.

Consumenten kunnen aangeven hoe begrijpelijk zij het aanbod vinden, of zij vinden dat het overeenkomt met hun huidige polis en of zij tevreden zijn met het aanbod. De Consumentenbond gebruikt de resultaten van het meldpunt om het gedrag van de zorgverzekeraars tegenover de consument in de gaten te houden. De resultaten worden gepubliceerd op onze website en in de Consumentengids.

Het meldpunt Aanbod van Zorgverzekeraars is inmiddels gesloten.

Wilt u overstappen naar een nieuwe verzekeraar en levert dat problemen op? Dan kunt u terecht bij het Meldpunt Overstapproblemen

