Tweede Kamer stelt keuzemoment levensloop uit

Met ingang van 1 januari 2006 wordt de levensloopregeling van kracht, maar het keuzemoment is dus uitgesteld. Via de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun loon opzij zetten om later verlof mee te kunnen betalen. Veel werknemers doen nu mee aan de spaarloonregeling: een regeling waarbij iemand belastingvrij spaart.

Door de komst van het nieuwe zorgstelsel zijn de inkomenseffecten voor de meeste consumenten pas duidelijk als zij eind januari hun eerste salaris van het nieuwe jaar krijgen. Daardoor zijn consumenten niet in staat op tijd bewust te bedenken welk bedrag per maand ze willen sparen. Verder is er een gebrek aan goede informatie over de levensloopregeling. Reden voor de bond om uitstel van het keuzemoment te bepleiten.

